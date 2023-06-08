«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 47.7 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 32.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

- انتقادات لبيانات «المركزي» حول الإيرادات والنفقات في الربع الأول

إجمالي الإيرادات

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 33.4 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 3 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 296 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 66 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 176 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 90 مليونًا، وإيرادات أخرى 327 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).