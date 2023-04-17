  • Alwasat News
Atwasat

انتقادات لبيانات المركزي حول الإيرادات والنفقات في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 08:15 مساء
انتقادات لبيانات المركزي حول الإيرادات والنفقات في الربع الأول
بيان المركزي حول الإيرادات والنفقات في الربع الأول من العام الجاري. (أرشيفية)
alwasat radio

انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون ما اعتبروه تضارباً وغموضاً في الأرقام الصادرة في آخر بيان صادر عن المصرف المركزي بشأن النفقات والإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. 

وشكك أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة مختار الجديد في الأرقام الصادرة عن استخدامات النقد الأجنبي والبالغة 13.240 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر «وهو مبلغ شديد الضخامة»، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يقترب من مصروفات النقد الأجنبي خلال تسعة أشهر من العام الماضي والتي لم تتجاوز 17 مليار دولار».

مختار الجديد يتحدث عن أخطاء في تقارير «المركزي»
وتحدث الخبير الاقتصادي عن ما وصفه بـ«شبهة تعمد في وضع أخطاء في تقارير المركزي»، وضرب مثلاً بأرقام استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى 30 سبتمبر 2022 والبالغة 17 مليار دولار، والمنشورة في تقريره عن المصروفات والإيرادات الموجود على صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك»، وأضاف إن «المصرف تناقض مع نفسه بالإعلان أن استخدامات النقد الأجنبي 14 مليار فقط في الفترة نفسها في نشرته الاقتصادية الموجودة على موقعه الرسمي».

وأوضح الجديد «الفرق بين المبلغين المنشورين يسميه المركزي التزامات قائمة وقيمتها ثلاثة مليارات دولار»، مضيفاً أن المركزي «يظهر الرقم الأقل في تقريره الذي ينشره للرأي العام المحلي ليضلل الرأي العام، لكنه يستبعدها من تقريره الرسمي الذي يشاهده كل العالم ومن بينه صندوق النقد الدولي فهو لا يستطيع الكذب عليهم كما يكذب على الرأي العام المحلي»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هل جرى السحب من احتياطي النقد الأجنبي الليبي؟ 
في السياق نفسه، لاحظ الباحث الاقتصادي إدريس الشريف حدوث عجز في ميزان المدفوعات بنسبة 70% خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية مارس، واستند إلى بيانات المصرف المركزي التي تشير إلى تفاوت بين إيراد النقد الأجنبي وهو 5.3 مليار دولار وحجم الاستخدامات البالغ 13.2 مليار دولار.

- «المركزي»: 13.2 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام 
- «المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

ورجح الخبير الاقتصادي تغطية العجز الذي يقارب سبعة مليارات دولار في ثلاثة أشهر فقط من احتياطي النقد الأجنبي، ونوّه إلى أن « المركزي لم يذكر هذه التغطية من الاحتياطي ليزيد الأمر غموضاً»، واعتبر أن «هذا العجز جرس إنذار للعجز في ميزان المدفوعات نهاية العام الجاري، وبالتالي المبلغ الضخم المتوقع سحبه من احتياطي البلد (المجهول القيمة) حتى نهاية العام».

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات المركزي تحصيل إيرادات عامة بقيمة 26 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، توزعت على إيرادات مبيعات النفط بقيمة 14.3 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 800 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 97 مليون دينار وبلغ إيراد الجمارك 52 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 150 مليوناً، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليوناً، وإيرادات أخرى 195 مليوناً، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

غموض شديد حول بيانات إيراد مبيعات النفط
وانتقد الشريف «الغموض الشديد حول بيانات إيراد مبيعات النفط»، وأشار إلى أن «الإيرادات لم تتجاوز ثلاثة مليارات دولار فقط (14.3 مليار دينار ليبي) وهو دون التوقعات المنتظرة في الفترة بين يناير ومارس، خصوصاً أن الإنتاج لم ينخفض عن 1.2 مليون برميل يومياً، وبقي متوسط أسعار النفط العالمية عند 80 دولار للبرميل عن الفترة نفسها، بل وأعلى من الفترة التي سبقتها»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أشار إلى أن «انخفاض الايرادات لاينبغي أن يقل عن ستة مليارات في أسوأ الأحوال، حتى مع الأخذ في الاعتبار المبالغ التي حجزتها المؤسسة لاستيراد المحروقات، وحصة الشريك الأجنبي (في بعض الشركات وليس كلها)». واعتبر أن «ظهور مبلغ طارئ وضخم في الإيرادات بقيمة 10.3 مليار دينار تحت مسمى (أتاوات عن سنوات سابقة) هو الذي تسبب في حدوث فائض في ميزانية الحكومة عن (الربع الأول ) من هذا العام، ولولاه لحققت عجزاً يزيد عن اثنين مليار دينار عن هذه الفترة، دون احتساب مصروفات حكومة باشاغا الممولة عن طريق الإقراض.

ونبّه إلى أن «بيان (النفقات) لم يتضمن مبالغ دعم المحروقات (التي تقدر بالمليارات) سواء التي احتجزت قيمتها من المنبع وجرى استيرادها عن طريق المؤسسة، أو التي تنتج وتستهلك وتوزع محلياً»، مرجحاً أن يكون «رقم النفقات الفعلي أكبر وبكثير عما ورد بالتقرير عن نفس الفترة» .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا

سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
«منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا

«منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا
مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو

مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي

أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي
السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم الخدمات له (فيديو)

السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم ...
الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط
تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام

تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تعلق على أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن
المنقوش تعلق على أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن
تعليمات عاجلة من الدبيبة لتسهيل إجراءات موردي المواشي واللحوم
تعليمات عاجلة من الدبيبة لتسهيل إجراءات موردي المواشي واللحوم
ضبط شخص يدير تشكيل عصابي متهم بسرقة شاليهات في بنغازي
ضبط شخص يدير تشكيل عصابي متهم بسرقة شاليهات في بنغازي
القبض على شخص ضايق فتاة كانت بصحبة أسرتها في البيضاء
القبض على شخص ضايق فتاة كانت بصحبة أسرتها في البيضاء
حكومة باشاغا تخطر منسقي قطاع الزراعة بالمنطقتين الغربية والوسطى بتوفر الأعلاف
حكومة باشاغا تخطر منسقي قطاع الزراعة بالمنطقتين الغربية والوسطى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
المزيد
باشاغا يجتمع مع نائبه علي القطراني في سرت ويصدر عدداً من التفويضات المالية
باشاغا يجتمع مع نائبه علي القطراني في سرت ويصدر عدداً من ......
إحالة حوافظ مرتبات أبريل لموظفي سرت للمصارف
إحالة حوافظ مرتبات أبريل لموظفي سرت للمصارف...
انتقادات لبيانات المركزي حول الإيرادات والنفقات في الربع الأول
انتقادات لبيانات المركزي حول الإيرادات والنفقات في الربع ......
حكومة باشاغا تخطر منسقي قطاع الزراعة بالمنطقتين الغربية والوسطى بتوفر الأعلاف
حكومة باشاغا تخطر منسقي قطاع الزراعة بالمنطقتين الغربية ......
القبض على شخص ضايق فتاة كانت بصحبة أسرتها في البيضاء
القبض على شخص ضايق فتاة كانت بصحبة أسرتها في البيضاء...
المزيد