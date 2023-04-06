«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن صرف 13.1 مليار دينار للباب الأول (الرواتب) تمثل 73% من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليارًا منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مارس المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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إجمالي الإيرادات

وأظهرت بيانات المركزي تحصيل إيرادات عامة بقيمة 26 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، توزعت على إيرادات مبيعات النفط بقيمة 14.3 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 800 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 97 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 52 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 150 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليونًا، وإيرادات أخرى 195 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).