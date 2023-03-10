7.9 مليار دينار بلا أوجه صرف.. و4 من أبواب الموازنة تسجل «صفر إنفاق»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصرف ليبيا المركزي أنه لم يجر صرف 7.9 مليار دينار من إيرادات الدولة الليبية خلال الفترة من الأول من يناير 2023 إلى 28 فبراير من العام ذاته، لتسجل نفقات الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس (صفر إنفاق).

وأوضح المصرف أن إجمالي الإيرادات بلغ 15.2 مليار دينار، جرى إنفاق 7.3 مليار دينار فقط على الباب الأول من الموازنة (المرتبات)؛ وذلك في التقرير الصادر عن المصرف الثلاثاء.

وتنوعت الإيرادات بواقع 4.7 مليار دينار مبيعات نفطية، و10.4 مليار دينار إيرادات من إتاوات نفطية سابقة، و31 مليون دينار إيرادات الضرائب، و25 مليون إيرادات الجمارك، و63 مليون دينار إيرادات أخرى. بينما لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية.

أما إيرادات النقد الأجنبي فبلغت خلال الفترة ذاتها 3.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 11.1 مليار دولار.

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أبواب بلا أموال

وتدور التساؤلات حول سبب عدم صرف أية مبالغ للباب الثاني (النفقات التسييرية) والثالث (التنمية)، والرابع (الدعم)، والخامس (الطوارئ)، بجانب عدم تخصيص أي ميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط ضمن الميزانية الاستثنائية المفترض تخصيصها للمؤسسة لإنعاش الإنتاج والوصول إلى مليوني برميل يوميًا، وهي الخطة التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (علماً أن الإنتاج في الوقت الراهن يصل إلى نحو 1.2 مليون برميل).

وقال «المركزي» إنه مستمر في جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، مؤكداً مواصلة جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.

وأشار إلى ضرورة إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.