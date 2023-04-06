«المركزي»: 13.2 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف 13 مليارًا و240 مليون دولار في استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام الجاري حتى 31 مارس الماضي.

وأفاد «المركزي»، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بأن إيرادات النقد الأجنبي المورّدة إلى المصرف خلال تلك الفترة بلغت 5.3 مليار دولار.

5 مليارات دولار مخصصات المصارف التجارية

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف، اليوم الخميس، تخصيص خمسة مليارات و73 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل مليارين و779 مليون دولار للاعتمادات المستندية، ومليارين و218 مليون دولار لسداد الأغراض الشخصية، و76 مليون دولار للحوالات.

- «المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

13.2 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي

كما خصص المصرف المركزي 13 مليارًا و240 مليون دولار لاستخدامات النقد الأجنبي، منها ثلاثة مليارات رواتب العاملين بالخارج، وسبعة مليارات للعلاج بالخارج، و142 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتضمنت استخدامات الدولة أيضاً حوالات لصالح جهات أخرى بقيمة ستة مليار دولار، تمثل مصروفات لصالح جهات عامة (جهاز خدمات الإسعاف الطائر والجهاز التنفيذي للطيران الخاص وأجهزة رقابية ومركز طب الميدان والمركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة ومساهمات وزارة الخارجية).

وخصص المصرف المركزي 150 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و116 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و15 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و28 مليونًا لجهات أخرى (وزارة الصحة، ووزارة المواصلات، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، ومصلحة الطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومشروع النهر الصناعي).