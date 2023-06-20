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«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 10:58 صباحا
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر يونيو لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأول من أمس، أحالت الوزارة أذون الصرف الخاصة مرتبات يونيو إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف.

المرتبات قبل العيد
الأسبوع الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة.

حكومة الدبيبة تحيل أذون رواتب يونيو إلى المصرف المركزي​
- محلل ليبي: الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية فاتورة الرواتب المرتفعة
- بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو 
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كما أصدر الدبيبة تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر «أبريل - مايو - يونيو» قبل العيد أيضا. وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق على الرواتب 22.7 مليار دينار، بما يمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام، البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو الماضي.

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