  • Alwasat News
Atwasat

الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم الانتخابات يتبخر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 08:10 مساء
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم الانتخابات يتبخر
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الإثنين 19 يونيو 2023. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
alwasat radio

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، إن «الليبيين يرون حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية»، رغم تشديده على أن «استقرار ليبيا ليس مستحيلا»، معتبرًا أن «الحوارات حول القوانين الانتخابية كان يُفترض أن تنتهي هذا الشهر»، في إشارة إلى أعمال لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

وأضاف السني في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، أن «هناك دول عديدة تتدخل في الشأن الليبي»، واصفًا في الوقت نفسه شعار الملكية الليبية بأنه «للاستهلاك السياسي».

وشدد مندوب ليبيا على ضرورة العمل على معالجة النقاط التي ما زالت محل جدل بشأن مخرجات لجنة «6+6» مع القوى الوطنية الليبية، داعيًا إلى تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، و«تفادي التجارب السابقة بخلق مسارات جديدة ومراحل انتقالية جديدة»، مما اعتبره «يثير حفيظة بعض الأطراف الليبية»، في إشارة على ما يبدو إلى نية تشكيل حكومة جديدة للإشراف على العملية الانتخابية.

وأردف: «نحث العمل على تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخلق مسارات جديدة بعيدة عن التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها.

- أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
- روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان قبول نتائجها
- مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة تؤكد الحاجة إلى اتفاق سياسي ليبي أوسع

طاهر السني: تآكل الأموال الليبية بالخارج
وبشأن تجميد الأموال الليبية، قال السني إن ظروفها يعلمها الجميع، «لكن جرى تسييس القضية على مدى السنوات الماضية، وتآكلت الأموال واستفادت بعض الدول منها»، متابعًا: «نريد الحرية في إدارة أموالنا بنفسنا حتى لو كانت مجمدة».

وقدم السني الشكر للأمم المتحدة لتجاوبها مع حكومة الوحدة الوطنية، من خلال إرسال وفد لبحث احتياجات الانتخابات بناء على طلب من الحكومة.

طاهر السني: نطالب من الحكومة اللبنانية الإفراج عن هانيبال القذافي
طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة من الحكومة اللبنانية الإفراج عن هانيبال القذافي، متابعًا: «كلنا أمل لإيجاد حل لهذه الأزمة». وسبق أن نقل السني، قبل يومين، لمندوب اليابان رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن موقف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي تحمّل لجنة العقوبات في مجلس الأمن تدهور الحالة الصحية لـ«هانيبال القذافي» بعد الإضراب الذي قام به منذ أيام والأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها منذ ثماني سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة
شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان قبول نتائجها
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان ...
الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ...
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة ...
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم الانتخابات يتبخر
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
شاهد «اقتصاد بلس»: سعر جديد مرتقب لرغيف الخبز في ليبيا
شاهد «اقتصاد بلس»: سعر جديد مرتقب لرغيف الخبز في ليبيا...
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)...
رئيس مجلس النواب المصري: التدخلات الخارجية تستهدف النيل من وحدة ليبيا وثرواتها
رئيس مجلس النواب المصري: التدخلات الخارجية تستهدف النيل من ......
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم الانتخابات يتبخر
الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. ......
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة...
المزيد