الطاهر السني: شعار «الملكية الليبية» للاستهلاك السياسي.. وحلم الانتخابات يتبخر

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، إن «الليبيين يرون حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية»، رغم تشديده على أن «استقرار ليبيا ليس مستحيلا»، معتبرًا أن «الحوارات حول القوانين الانتخابية كان يُفترض أن تنتهي هذا الشهر»، في إشارة إلى أعمال لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

وأضاف السني في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، أن «هناك دول عديدة تتدخل في الشأن الليبي»، واصفًا في الوقت نفسه شعار الملكية الليبية بأنه «للاستهلاك السياسي».

وشدد مندوب ليبيا على ضرورة العمل على معالجة النقاط التي ما زالت محل جدل بشأن مخرجات لجنة «6+6» مع القوى الوطنية الليبية، داعيًا إلى تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، و«تفادي التجارب السابقة بخلق مسارات جديدة ومراحل انتقالية جديدة»، مما اعتبره «يثير حفيظة بعض الأطراف الليبية»، في إشارة على ما يبدو إلى نية تشكيل حكومة جديدة للإشراف على العملية الانتخابية.

وأردف: «نحث العمل على تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخلق مسارات جديدة بعيدة عن التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها.

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طاهر السني: تآكل الأموال الليبية بالخارج

وبشأن تجميد الأموال الليبية، قال السني إن ظروفها يعلمها الجميع، «لكن جرى تسييس القضية على مدى السنوات الماضية، وتآكلت الأموال واستفادت بعض الدول منها»، متابعًا: «نريد الحرية في إدارة أموالنا بنفسنا حتى لو كانت مجمدة».

وقدم السني الشكر للأمم المتحدة لتجاوبها مع حكومة الوحدة الوطنية، من خلال إرسال وفد لبحث احتياجات الانتخابات بناء على طلب من الحكومة.