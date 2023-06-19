مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة تؤكد الحاجة إلى اتفاق سياسي ليبي أوسع

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة وود وارد، اليوم الإثنين «الحاجة إلى اتفاق سياسي ليبي أوسع بين من يملكون السلطة في ليبيا».

وقالت وارد في إحاطة أمام مجلس الأمن إن «الليبيين يريدون أن يشاركوا بشكل نشيط وآمن في العمل السياسي وحقهم في التصويت والعمل نحو مستقبل أفضل والانتقال إلى ما بعد الشعارات».

وأشارت المندوبة البريطانية إلى أنها عادت من ليبيا برؤية حول أهمية أن «يتوحد الدعم الدولي حول باتيلي لتيسير عملية سياسية فعّالة وعقد انتخابات ناجحة تفضي إلى استقرار ليبيا».

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وعبرت عن الأمل أن «تتمكن القيادة السياسية من تقديم وتحقيق الاستقرار لشعب ليبيا الذي يستحقه. المأزق السياسي يؤثر بشكل مباشر على الرعاية الصحية في ليبيا والاستثمار على المدى الطويل يمكن أن يساعد ليبيا في الخروج من أزمتها».