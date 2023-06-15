ضبط 27 مهاجرا بمنطقة الجحاوات في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، القبض على 27 مهاجرا «غير قانوني يحملون الجنسية الباكستانية» أثناء مداهمة منزل بمنطقة الجحاوات في مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وجاءت مداهمة المنزل بعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري بالإدارة، تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين داخل هذا المنزل، كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، وفق ما أعلنته إدارة المهام الخاصة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وقالت إدارة المهام الخاصة إن مداهمة المنزل «جرت بعد أخذ الإذن من نيابة الخمس الابتدائية، وبحضور وكيل النيابة المناوب، وقد أسفرت عن ضبط 27 مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية الباكستانية».

وأكدت إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية إحالة الموقوفين إلى مباحث جوازات الخمس بتعليمات من النيابة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

المهاجرون الذين ألقي القبض عليهم داخل منزل بمنطقة الجحاوات في الخمس. (إدارة المهام الخاصة)

المنزل الذي كان بداخله المهاجرين المقبوض عليهم بمنطقة الجحاوات في الخمس. (إدارة المهام الخاصة)

المنزل الذي كان بداخله المهاجرين المقبوض عليهم بمنطقة الجحاوات في الخمس. (إدارة المهام الخاصة)

المهاجرون الذين ألقي القبض عليهم داخل منزل بمنطقة الجحاوات في الخمس. (إدارة المهام الخاصة)