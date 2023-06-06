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ضبط 61 بنغاليًا في مصراتة خلال محاولة الهجرة إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 10:19 مساء
ضبط 61 بنغاليًا في مصراتة خلال محاولة الهجرة إلى أوروبا
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
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داهمت دوريات إدارة المهام الخاصة سكنًا في منطقة الرويسات بمدينة مصراتة، يُستخدم في أعمال الهجرة غير الشرعية، بعد أخذ الإذن من النيابة المختصة، وجرى ضبط 61 شخصًا من الجنسية البنغلاديشية، كان يستعدون للهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، فضلاً عن ضبط شخصين آخرين من الجنسية نفسها وهما المسؤولان عن عملية الهجرة حسب اعترافهما.

وأفاد بيان للإدارة بأن المسؤولين عن الهجرة اعترفا، خلال التحقيقات، عن قيامهما في وقت سابق بعملية تهريب 35 مهاجرًا غير شرعي إلى إيطاليا عبر الشواطئ الليبية.

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وبتعليمات نيابة غرب مصراتة فقد جرى إحالة الموقوفين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
المهاجرون المضبوطون في مصراتة، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (إدارة المهام الخاصة)
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