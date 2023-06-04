نقل 144 مهاجرًا غير شرعي من زليتن إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نقل مركز إيواء المهاجرين زليتن 144 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة إلى مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية طرابلس.

وقال مكتب الإعلام الأمني زليتن، في بيان اليوم: إن نقل المهاجرين جاء بعد استلامهم من رئيس فرع إدارة إنفاد القانون المنطقة الوسطى.

ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي في أمساعد

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في أمساعد، فضلًا عن العثور على مصنع خاص بالقوارب الخشبية التي تُستعمل في عمليات تهريب المهاجرين في منطقة بئر الأشهب، وذلك في عمليات مشتركة مع قوات الأمن بطبرق وأمساعد.

وقالت الشعبة في بيان: إن المهاجرين المضبوطين وُجدوا متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة أمساعد، لافتة إلى العثور على مزارع بداخلها ورش لصناعة القوارب الخشبية المستخدمة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

نقل 144 مهاجرًا غير شرعي لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية طرابلس. (مكتب الإعلام الأمني زليتن)

نقل 144 مهاجرًا غير شرعي لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية طرابلس. (مكتب الإعلام الأمني زليتن)