ليبيا بلد العبور الأول.. الداخلية الإيطالية: وصول أكثر من 50 ألف مهاجر منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات جديدة نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية تباطؤا في وصول المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا عن طريق البحر في مايو، وكذلك تجاوز ليبيا لتونس لتصبح بلد العبور الأول التي تغادر منها قوارب الهجرة السرية.

واحتلت تونس على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، صدارة الدول التي تغادر منها مراكب الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، وذلك قبل أن تتسارع التدفقات من ليبيا (التي كانت تشكل منصة العبور الأولى في العام 2022) في الأسابيع الأربعة الماضية، وفق ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن بيانات وزارة الداخلية.

وبلغ إجمالي عدد الوافدين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام حتى 1 يونيو، 50405 مهاجرين مقارنة بـ19692 وافدا في الفترة نفسها من العام 2022 بمعدل 334 وافد في اليوم الواحد.

أكثر من 25 مهاجرا وصل إيطاليا من تونس خلال 6 أشهر

ووصل 25937 مهاجر غير شرعي إلى الساحل الإيطالي من السواحل التونسية حتى الأول من يونيو بمعدل وصول بلغ 172 شخصا يوميا وبزيادة قدرها 580% مقارنة بـ3818 وافدا في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يفوق بكثير نصف الوافدين طيلة العام 2022 الذي شهد وصول 32101 مهاجر من تونس.

وتشير بيانات الوزارة ان الشهر الماضي، مايو، شهد تباطؤا في عدد الوافدين إلى إيطاليا مقارنة بالعام الماضي، بوصول 7492 شخصا في آخر 30 يوما مقارنة بـ8720 شخصا في مايو 2022؛ وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وأنشطة مكافحة المهربين في شمال أفريقيا.

ليبيا تتجاوز تونس

على وجه التحديد، أبحر 1554 شخصا من هؤلاء من تونس و5825 من ليبيا لتتجاوز بذلك الأخيرة الأولى في الأسابيع الأخيرة من ناحية عدد المهاجرين العابرين لأراضيها نحو الجنوب الإيطالي.

ويُخشى مع حلول موسم الصيف وتحسن الظروف المناخية أن تستعيد عمليات الهجرة السرية نسقها الكبير المسجل في شهري مارس وأبريل (13267 و14507 وافدا على التوالي)، ما يزيد أيضا من مخاطر الغرق في البحر، والتي تجاوزت حاجز ألف ضحية، وفقا للبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

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ومع ذلك، تشير وكالة «نوفا» إلى أنه يبدو أن آخر الأنباء الواردة من تونس وليبيا تشير إلى محاولة من قبل السلطات المحلية لاحتواء ظاهرة الهجرة بحرص أكبر.

في الخمس الأشهر الأولى من العام، احتل طريق الهجرة الليبي المرتبة الثانية بعد تونس، بعد أن وصل ما مجموعه 22662 مهاجر غير نظامي إلى غاية غرة يونيو، وهو ما يشكل ضعف الوافدين في الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ عددهم 10986.

ويأتي أكثر من نصف الوافدين الجدد من ليبيا من المنطقة الشرقية، وأبحر قرابة 8923 مهاجرا على متن قوارب غادرت من سواحل إقليم طرابلس بداية العام، بينما غادر 13506 مهاجرين من المنطقة الشرقية، وفق «نوفا» التي أشارت إلى زيادة أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية، في كل من طرابلس والمنطقة الشرقية.

تراجع المهاجرين إلى إيطاليا من تركيا والجزائر

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية الإيطالية تراجعا كبيرا في عدد الوافدين من تركيا بعد مأساة غرق قارب قبالة سواحل مدينة كوترو، حيث وصل 1769 مهاجرا في الأول من يونيو مقابل 4279 في الفترة نفسها من العام 2022، وهو رقم بعيد تماما عن 16115 إجمالي القادمين من هناك العام الماضي.

فيما هاجر من الجزائر بطريقة غير شرعية نحو إيطاليا 237 شخصا فقط مقارنة بـ195 شخصا وصلوا إلى سردينيا في الفترة نفسها من العام 2022، و1389 وافدا في العام 2022.

وحسب بيانات الوزارة الإيطالية، تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى عددهم من شمال أفريقيا في الأشهر الأولى من العام 2023.

الإيفواريون في صدارة قائمة الجنسيات المهاجرة إلى إيطاليا

احتل الإيفواريون المركز الأول في قائمة الجنسيات المهاجرة إلى إيطاليا بشكل غير شرعي حتى 31 مايو وبلغ عددهم 7380 وافدا، بينما في الفترة نفسها من العام 2022، احتلت الجنسية المصرية الصدارة بـ3388 وافدا عبر الطريق الليبي، لا سيما الطريق «الشرقي» من سواحل المنطقة الشرقية إلى صقلية.

وتلى كوت ديفوار دولة أخرى في غرب أفريقيا هي غينيا بوصول 5996 من مواطنيها إلى الساحل الإيطالي حتى 31 مايو، بينما احتلت هذه المرتبة في الفترة نفسها من العام الماضي بنغلاديش بأكثر من 3084 وافدا، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

ويحتل المهاجرون المصريون المرتبة الثالثة من ناحية الجنسيات في الأشهر الأولى من العام الحال بوصول 5478 منهم عن طريق البحر، وهي مرتبة احتلها التونسيون (أكثر من 2200) العام الماضي. ووصل كذلك 5628 مواطنا بنغاليا أبحروا على الأرجح على الطريق الليبي نحو إيطاليا.

كما ارتفع عدد التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن في غضون العام ليبلغ عددهم 3432 حتى 31 مايو. ويغادر من السواحل التونسية مهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى، كما يبلغ معدل التونسيين من إجمالي الوافدين من السواحل التونسية واحد من كل عشرة، حسب «نوفا».