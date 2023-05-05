حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي آلية توطيد التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال زيارة حفتر إلى إيطاليا، حسب بيان القيادة العامة، حيث أشارت إلى تأكيد بيانتيدوزي ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحها، والعمل على التصدي لكافة المخاطر التي تواجه المنطقة.

وقالت القيادة العامة إن الوزير الإيطالي «أثنى على العمل الكبير الذي تقوم به» قوات القيادة العامة.

لقاءات حفتر في إيطاليا

وأمس الخميس، أعلنت القيادة العامة اجتماع حفتر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزراء بحكومتها، دون كشف المزيد من التفاصيل.

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في حين قالت وسائل إعلام إيطالية إن حفتر في روما «لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية حول ملفات الهجرة غير الشرعية والأوضاع في السودان والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ويأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري».