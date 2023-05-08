وزير الخارجية الإيطالي: من الصواب الحديث مع حفتر عن الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن «قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر الشخصية الأقوى في برقة»، موضحا أنه «كان من الصواب الحديث معه عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكن الخيار لم يتخذ ضد فرنسا أو لصالحها»، وفق موقع «ديكودو» الإيطالي.

وقال تاياني على هامش مؤتمر فورتسا إيطاليا في مدينة ميلانو: «نتحرك لحماية مصالح الإيطاليين ولمعالجة وحل قضية الهجرة التي من الصعب جدا معالجتها لأن سلسلة من الأحداث والعوامل المساهمة تخلق وضعا غير متوقع وتحديدا تدفقات الهجرة»

لقاء تاياني وحفتر

ويوم الثالث من مايو عقد تاياتي لقاء مع حفتر ضمن زيارة الأخير للعاصمة روما، وفقما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

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وخلال الزيارة نفسها، بحث قائد قوات القيادة العامة مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي آلية توطيد التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية، حسب بيان القيادة العامة، حيث أشارت إلى تأكيد بيانتيدوزي ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحها، والعمل على التصدي لجميع المخاطر التي تواجه المنطقة.

وقالت القيادة العامة إن الوزير الإيطالي «أثنى على العمل الكبير الذي تقوم به» قوات القيادة العامة.