  • Alwasat News
Atwasat

تاياني: وضع صعب لارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية من تونس وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 10:05 مساء
تاياني: وضع صعب لارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية من تونس وليبيا
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. (آكي)
alwasat radio

تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن «وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا»، والتي «زادت بنسبة 100% من تونس» على وجه الخصوص، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الإيطالية «لسوء الحظ، وصلوا جميعًا إلى إيطاليا»، بينما «لم يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً كافياً معنا حتى الآن»، إلا «أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا».

- إيطاليا: أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022 وصل من ليبيا 
- الربع الأول من 2023 يشهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط
- الحراري: سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة فاقمت الأوضاع الإنسانية في ليبيا

تشديد القواعد الخاصة بالهجرة لإيطاليا
وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية «هذا هو السبب في أننا حاولنا تشديد القواعد الخاصة بالهجرة». وأعرب عن الأمل في «تحرك مالي من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس» في مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الإثنين المقبل.

ومنتصف أبريل، قالت الشرطة الإيطالية إن أكبر معدل لتدفق الهجرة خلال عام 2022 وصل من ليبيا بـ53.310 ألف متسلل تليها تونس بـ 32.371 ألف مهاجر.
وأشارت إدارة الشرطة في تقرير نُشر الأربعاء بمناسبة الاحتفال بمرور 171 عاماً على تأسيسها، إلى تزايد وتيرة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر بنسبة 55% خلال العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم
صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023

صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط دوي الانفجارات

أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط ...
«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان

«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي

مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!

كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!
في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في الجنوب

في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في ...
كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد

كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي ...
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال

تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال
كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان
القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها لـ«الوساطة»

القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها ...
محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»

محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»
إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة

إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة سيدة دهساً في عين زارة
وفاة سيدة دهساً في عين زارة
«المركزي» بنغازي يعلن ضخ 4.6 مليار دينار في مصارف المنطقة الشرقية بالربع الأول
«المركزي» بنغازي يعلن ضخ 4.6 مليار دينار في مصارف المنطقة الشرقية...
مهلة لإخلاء عمارتين وتسليمهما لشركة التطوير للاستثمار الصناعي
مهلة لإخلاء عمارتين وتسليمهما لشركة التطوير للاستثمار الصناعي
السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بعيد الفطر المبارك
السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بعيد الفطر المبارك
السفير الفرنسي يوجه تهنئة لليبيين بالعيد
السفير الفرنسي يوجه تهنئة لليبيين بالعيد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
المزيد
مديرية أمن طرابلس: استيقاف سيارة مسروقة بقوة السلاح
مديرية أمن طرابلس: استيقاف سيارة مسروقة بقوة السلاح...
أسوشيتد برس: معطيات اشتباكات السودان «وصفة» مشابهة لما حدث في ليبيا
أسوشيتد برس: معطيات اشتباكات السودان «وصفة» مشابهة لما حدث ......
تاياني: وضع صعب لارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية من تونس وليبيا
تاياني: وضع صعب لارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية من تونس ......
السفير الفرنسي يوجه تهنئة لليبيين بالعيد
السفير الفرنسي يوجه تهنئة لليبيين بالعيد...
السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بعيد الفطر المبارك
السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بعيد الفطر المبارك...
المزيد