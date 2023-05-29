ضبط 139 مهاجراً بالطريق الرابط بين أبوقرين والجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت وحدة التحري والقبض التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من «ضبط 139 مهاجراً غير شرعي فجر اليوم الإثنين بالطريق الرابط بين أبوقرين والجفرة».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هؤلاء المهاجرين كان قد «جرى خطفهم ونقلهم لإحدى المزارع في وادي زمزم لمقايضتهم والمتاجرة بهم».

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وأكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

المهاجرون الذين جرى ضبطهم بالطريق الرابط بين أبوقرين والجفرة فجر الإثنين 29 مايو 2023. (وزارة الداخلية)

المهاجرون الذين جرى ضبطهم بالطريق الرابط بين أبوقرين والجفرة فجر الإثنين 29 مايو 2023. (وزارة الداخلية)

المهاجرون الذين جرى ضبطهم بالطريق الرابط بين أبوقرين والجفرة فجر الإثنين 29 مايو 2023. (وزارة الداخلية)