ميلوني: بحثت مع رئيس وزراء مالطا الأوضاع في تونس وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، إنها بحثت مع نظيرها المالطي روبرت أبيلا، الأوضاع في تونس وليبيا، على ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي مشترك في مقر رئاسة الوزراء الإيطالية بروما، «تحدثنا عن تونس وليبيا وهما دولتان تتكرر الاتصالات معهما». وأوضحت أن «إيطاليا ومالطا تتفقان على أنه بدون الدفاع الكافي عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يصبح من الصعب التحدث عن حركات الهجرة الثانوية».

وأشارت ميلوني في تصريحاتها التي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» إلى أن «التحدي هو التعامل مع الحركات الأولية»، لافتة إلى أنها عملت مع رئيس الوزراء المالطي «لتغيير نموذج المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة».

- الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية

وأكدت ميلوني أن «البيان المشترك المعتمد مع الرئيس التونسي قيس سعيّد هو نتيجة ممتازة وتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى زيارة الأحد الماضي إلى تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وشددت ميلوني في ختام تصريحاتها على أن إيطاليا ومالطا تعتقدان أنه من الضروري تحديد الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بكل منهما، قائلة «هناك استعداد لاتخاذ خطوات إلى الأمام. نعتقد أنها ستكون استراتيجية لكلا بلدينا».