  • Alwasat News
Atwasat

البعثة الأوروبية تؤيد دعوة باتيلي بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 11:59 صباحا
البعثة الأوروبية تؤيد دعوة باتيلي بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
شعار بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الخميس، تأييد دعوة البعثة الأممية والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي كل الأطراف الليبية إلى «معالجة جميع القضايا العالقة وحثها على الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة».

وقال ساباديل في منشور عبر حساب البعثة الأوروبية عبر موقع «فيسبوك» إن ليبيا بحاجة إلى «انتخابات تجدد شرعية مؤسساتها».

البعثة الأممية تعلق على نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

البعثة الأممية تعلن موقفها من نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
في تصريح إلى «بوابة الوسط».. البعثة الأممية توضح موقفها من اتفاق لجنة «6+6»
«الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة
بوريطة: لجنة «6+6» توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة
المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة للجنة «6+6»

وأشارت البعثة، في بيان، إلى أنها أُحيطت علما بنتائج أعمال اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية في الفترة الممتدة بين 22 مايو و 6 يونيو 2023 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت البعثة أنها تدرك أن «العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب - والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة».

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى «الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في العام 2023. كما حثت جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي
وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)
الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق

الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ...
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب

محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا

المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا
3 مراهقين خلف أسوار السجن.. والقتيل «بجعة»

3 مراهقين خلف أسوار السجن.. والقتيل «بجعة»
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 8 يونيو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 8 يونيو 2023)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي
الكوني يصل زامبيا لحضور قمة «كوميسا»
الكوني يصل زامبيا لحضور قمة «كوميسا»
الجامعة العربية تدعو إلى تذليل العقبات أمام «التوقيع النهائي» على اتفاق القوانين الانتخابية
الجامعة العربية تدعو إلى تذليل العقبات أمام «التوقيع النهائي» على...
البعثة الأوروبية تؤيد دعوة باتيلي بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
البعثة الأوروبية تؤيد دعوة باتيلي بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة آيات
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة ......
المزيد
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)...
المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي
المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم......
بعد استطلاع آراء 200 شركة.. «خبراء فرنسا» تقدم دليلا لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا
بعد استطلاع آراء 200 شركة.. «خبراء فرنسا» تقدم دليلا لتحسين ......
البعثة الأوروبية تؤيد دعوة باتيلي بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»
البعثة الأوروبية تؤيد دعوة باتيلي بشأن نتائج اجتماعات لجنة ......
الجامعة العربية تدعو إلى تذليل العقبات أمام «التوقيع النهائي» على اتفاق القوانين الانتخابية
الجامعة العربية تدعو إلى تذليل العقبات أمام «التوقيع ......
المزيد