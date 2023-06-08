البعثة الأوروبية تؤيد دعوة باتيلي بشأن نتائج اجتماعات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم الخميس، تأييد دعوة البعثة الأممية والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي كل الأطراف الليبية إلى «معالجة جميع القضايا العالقة وحثها على الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة».

وقال ساباديل في منشور عبر حساب البعثة الأوروبية عبر موقع «فيسبوك» إن ليبيا بحاجة إلى «انتخابات تجدد شرعية مؤسساتها».

البعثة الأممية تعلق على نتائج اجتماعات لجنة «6+6»

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

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وأشارت البعثة، في بيان، إلى أنها أُحيطت علما بنتائج أعمال اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية في الفترة الممتدة بين 22 مايو و 6 يونيو 2023 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت البعثة أنها تدرك أن «العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب - والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة».

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى «الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في العام 2023. كما حثت جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي».