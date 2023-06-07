  • Alwasat News
Atwasat

المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات قادمة للجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 01:37 صباحا
المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات قادمة للجنة «6+6»
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قدّم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الشكر لأعضاء لجنة «6+6» على الجهد المبذول للوصول لتوافقات مهمة، معبرًا عن أمله في زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات قادمة للجنة.

وقال المشري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «على الرغم بأن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائيًا وملزمًا، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة».

- تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات
- بوريطة: لجنة «6+6» توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة

جاءت تصريحات المشري عقب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في بوزنيقة، أعلنت خلاله تأجيل التوقيع على اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وأعلن رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي، الاتفاق على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وانتظار توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي

شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق ...
الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»

الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة ...
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي

صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط 61 بنغاليًا في مصراتة خلال محاولة الهجرة إلى أوروبا
ضبط 61 بنغاليًا في مصراتة خلال محاولة الهجرة إلى أوروبا
ممثلو 25 شركة تونسية في بنغازي لبحث المشاركة بمشاريع البنية التحتية
ممثلو 25 شركة تونسية في بنغازي لبحث المشاركة بمشاريع البنية ...
4 محاور في مناقشات «المركزي» مع وزارة الخزانة الأميركية
4 محاور في مناقشات «المركزي» مع وزارة الخزانة الأميركية
الحويج يحصر توريد الأدوية على الشركات المصنعة التي لديها وكلاء في ليبيا
الحويج يحصر توريد الأدوية على الشركات المصنعة التي لديها وكلاء في...
بث مباشر عبر قناة «الوسط».. مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال لجنة «6+6» في بوزنيقة
بث مباشر عبر قناة «الوسط».. مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال لجنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات قادمة للجنة «6+6»
المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات قادمة ......
تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات
تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات...
بوريطة: لجنة «6+6» توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة
بوريطة: لجنة «6+6» توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة...
بث مباشر عبر قناة «الوسط».. مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال لجنة «6+6» في بوزنيقة
بث مباشر عبر قناة «الوسط».. مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال ......
الحويج يحصر توريد الأدوية على الشركات المصنعة التي لديها وكلاء في ليبيا
الحويج يحصر توريد الأدوية على الشركات المصنعة التي لديها ......
المزيد