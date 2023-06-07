المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات قادمة للجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

قدّم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الشكر لأعضاء لجنة «6+6» على الجهد المبذول للوصول لتوافقات مهمة، معبرًا عن أمله في زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات قادمة للجنة.

وقال المشري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «على الرغم بأن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائيًا وملزمًا، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة».

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جاءت تصريحات المشري عقب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في بوزنيقة، أعلنت خلاله تأجيل التوقيع على اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وأعلن رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي، الاتفاق على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وانتظار توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.