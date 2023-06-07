بوريطة: لجنة «6+6» توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن لجنة «6+6 توصلت إلى اتفاقات لا يمكن وصفها بالحاسمة»

وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج اجتماعات اللجنة، أن المجلسين مؤهلين لمناقشة قوانين الانتخابات في إطار ممارسة مهامهما المحددة في اتفاق الصخيرات في 2015، وهما المؤهلان لوضع القواعد التي ستحكم الانتخابات المقبلة.

وتابع أن «اجتماع بوزنيقة محطة مهمة لإيجاد حلول لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالواقع الليبي حتى تكون الانتخابات مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي»، مردفًا أن «المملكة المغربية عندها قناعة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولن ينجح هذا المسار إلا بيد الليبيين».

واستكمل: «نص الاتفاق مهما كان إذا لم تواكبه إرادة سياسية يبقى نصا، بدون الإرادة السياسية نخشى أن يضاف الاتفاق إلى اتفاقاات أخرى لم تطبق على ارض الوقع».

وقال إن «المغرب ستبقى دائما بجانب ليبيا ولديه رغبة في فسح المجال لليبيين للحوار ومستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية لأن ليبيا تستحق من الجميع لتعبئة ومواكبة ومساندة لأنها عزيزة علينا جميعا في الفضاء المغاربي والعربي.. ما تم الاتفاق عليه اليوم في بوزنيقة نتمنى أن يكون منطلق لمسار انتخابي ناجح».