تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، في بوزنيقة المغربية تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين الانتخابية.

من جانبه، قال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» جلال الشويهدي، إن ممثلي اللجنة من المجلسين اتفقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وانتظار توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.

الشويهدي: لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية

وتابع الشويهدي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة: «أكرر شكري للمغرب على منحوه لنا من إمكانيات وكأننا في وطنا ليبيا». وأردف: «لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية»، لافتًا إلى أن «كل النقاشات تمت دون التعرض لأي ضغط من الخارج».

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بوليفة: اتفقنا على كافة نقاط الاختلاف

في حين قال رئىس وفد المجلس الأعلى للدولة في لجنة «6+6» عمر بوليفة، إن الاجتماعات على مدار 10 أيام ناقشت كافة التفاصيل، وانتهت إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف، وسرْد قانونين إثنين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويتكون من قانون انتخاب مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتين النواب والشيوخ وقانون انتخاب رئيس الدولة.

وتابع: «تم التوقيع على ما أنجزناه، بعد الاتفاق على نقاط الخلاف، دون تدخل من أي طرف»، لافتًا إلى أن القوانين أوسعت المجال للأحزاب وأتاحت لهم الفرصة للمشاركة في العملية الانتخابية، وحافظت على مشاركة المرأة في مجلس النواب أو الشيوخ، وفق ما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر».

وأوضح أن «القوانين وسعت أيصًا عملية التمثيل الإقليمي لكافة مناطق ليبيا، ولم يبقَ إلا أن يتم إصدارهما من مجلس النواب وفق التعديل التالت عشر من الإعلان الدستوري».

غياب باتيلي.. ولا أخبار عن عقيلة والمشري

وكان مقررًا حضور رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائع المؤتمر الصحفي، للتوقيع على الاتفاق النهائي، لكن ما تردد عن خلافات لا تزال حاضرة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حالت دون ذلك.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لم يحضر هو الآخر المؤتمر الختامي للاجتماعات. وقالت البعثة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس إنها تنتظر تسلُّم النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية، كما أقرتها لجنة «6+6»، قبل التعليق عليها أو المشاركة في أي مناسبات احتفالية بشأنها.

رئىس وفد المجلس الأعلى للدولة في لجنة «6+6» عمر بوليفة خلال مؤتمر صحفي بالمغرب، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)