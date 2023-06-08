«الرئاسي» يدعو لجنة «6+6» للاستمرار في معالجة النقاط العالقة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، للاستمرار في معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام.

وثمّن المجلس، في بيان، النتائج التي توصلت إليها اللجنة عقب اجتماعاتها التي عقدت في بوزنيقة المغربية، داعيًا إلى استمرار عملها «في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية».

- المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة للجنة «6+6»

- تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات

ودعا المجلس، في الوقت ذاته، كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى «عقد تشاورات موسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها».

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» في بوزنيقة تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن القوانين بانتظار توقيعها من قِبَل رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري.

لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حالت دون توقيع عقيلة والمشري على الاتفاق، بعدما كان مقررًا لهما حضور المؤتمر الصحفي بختام الاجتماعات.