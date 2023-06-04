الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسا متقلبا مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ليبيا، مع تكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار متفرقة.
رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع هطول أمطار متفرقة، خاصة غدا، على مصراتة، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: شرقية على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية شرقية علي باقي المناطق، نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية علي المناطق الساحلية، وتكون بين 34 و38 درجة مئوية علي الدواخل، وتنخفض يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، خاصة من الغد، على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط غدا علي مناطق الخليج وسهل بنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق، وتسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب التي تتكاثر هذا اليوم على الحمادة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق، خاصة في غدامس - الحمادة والجفرة.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر هذا اليوم، ويتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط الغد على السرير وتازربو، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.
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