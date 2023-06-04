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الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 10:04 صباحا
الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسا متقلبا مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ليبيا، مع تكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار متفرقة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع هطول أمطار متفرقة، خاصة غدا، على مصراتة، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: شرقية على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية شرقية علي باقي المناطق، نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية علي المناطق الساحلية، وتكون بين 34 و38 درجة مئوية علي الدواخل، وتنخفض يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، خاصة من الغد، على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط غدا علي مناطق الخليج وسهل بنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق، وتسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب التي تتكاثر هذا اليوم على الحمادة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق، خاصة في غدامس - الحمادة والجفرة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر هذا اليوم، ويتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط الغد على السرير وتازربو، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)
الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)
الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)
الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)
الأرصاد: طقس متقلب مصحوب برياح مثيرة للأتربة (الأحد 4 يونيو 2023)
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