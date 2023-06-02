«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت إلى ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات إنتاج الكهرباء إلى ميناء طرابلس البحري، على ما أعلنت اليوم الجمعة الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الشحنات موردة من شركة «نومس»، وجرى نقلها إلى مخازنها الرئيسية وتسلمها واتخاذ جميع الإجراءات المتبعة بالخصوص من قبل دائرة الفحص التابعة لإدارة المخازن.

شركة الكهرباء ترسل شحنة زيوت إلى محطة شمال بنغازي

وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد

«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتوفير احتياجات المحطات لضمان تشغيلها وتحسين أداء عملها.

شحنة زيوت لمحطة شمال بنغازي

ووصلت شحنات زيوت إلى مخازن شركة الكهرباء، الأربعاء الماضي، خاصة بمحطات التوليد، وجرى إرسال جزء منها إلى محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وفي منتصف فبراير الماضي، وصلت شحنات زيوت موردة من شركة «الاتقان» للخدمات النفطية ميناء طرابلس البحري. ونقلت شركة الكهرباء الشحنات إلى محطة كهرباء الخمس؛ لسرعة استكمال تغذية الوحدة الغازية الأولى التي خضعت لعمرة جسيمة.

من وصول شحنات الزيوت إلى ميناء طرابلس البحري، 31 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنات الزيوت إلى ميناء طرابلس البحري، 31 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنات الزيوت إلى ميناء طرابلس البحري، 31 مايو 2023. (شركة الكهرباء)