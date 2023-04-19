شركة الكهرباء ترسل شحنة زيوت إلى محطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، وصول شحنات زيوت إلى مخازن الشركة خاصة بمحطات التوليد، وإرسال جزء منها إلى محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

جاء ذلك ضمن جهود توفير احتياجات المحطات بهدف تحسين أداء عملها ورفع كفاءتها الإنتاجية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وفي منتصف فبراير الماضي، وصلت شحنات زيوت موردة من شركة الاتقان للخدمات النفطية ميناء طرابلس البحري.

ونقلت شركة الكهرباء الشحنات إلى محطة كهرباء الخمس؛ لسرعة استكمال تغذية الوحدة الغازية الأولى التي خضعت لعمرة جسيمة في حينه.