وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري، اليوم السبت، شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد، وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وجرى نقل شحنات الزيوت إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسة، وتأتي ضمن جهود إجراء العمرات الجسيمة للمحطات في مختلف المناطق، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

- وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس

والإثنين، وصلت معدات وقطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس موردة من شركة «GE» الأميركية، عبر ميناء طرابلس البحري.

وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد إلى ميناء طرابلس البحري، 28 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد إلى ميناء طرابلس البحري، 28 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد إلى ميناء طرابلس البحري، 28 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوليد إلى ميناء طرابلس البحري، 28 يناير 2023. (شركة الكهرباء)