وصول قطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عن وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطتي كهرباء مصراتة والخمس موردة من شركة «GE» الأميركية، عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنَّها تواصل تكثيف جهودها لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمحطات الإنتاج بمختلف المناطق.

- وصول قطع غيار أميركية لمحطة كهرباء الخمس

وأشارت إلى أنها نقلت المعدات التشغيلية الجديدة من ميناء طرابلس البحري إلى المخازن الرئيسة للشركة، من أجل استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، ومحطة كهرباء مصراتة، بهدف تجديد وحدات الإنتاج وإطالة عمرها دعمًا للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها.

وصول قطع غيار لميناء طرابلس البحري،23 يناير 2023 (شركة الكهرباء)

وصول قطع غيار لميناء طرابلس البحري،23 يناير 2023 (شركة الكهرباء)

وصول قطع غيار لميناء طرابلس البحري،23 يناير 2023 (شركة الكهرباء)

وصول قطع غيار لميناء طرابلس البحري،23 يناير 2023 (شركة الكهرباء)