«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات التوزيع الجاهزة الموردة خلال الأيام الماضية؛ استكمالا لجهود تحسين أداء الشبكة الكهربائية في عديد المناطق.

ووصلت الشحنات إلى ميناء طرابلس البحري، وجرى نقلها عبر شاحنات إلى مخازن شركة الكهرباء، وفق بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- وصول قطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار جديدة إلى محطة كهرباء الخمس من الخارج وذلك بعد تفعيل عقد الاتفاقات وفتح الاعتمادات المستندية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد في مختلف المناطق.

وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة إلى ميناء طرابلس البحري، 14 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

وصول شحنات زيوت خاصة بمحطات التوزيع الجاهزة إلى ميناء طرابلس البحري، 14 يناير 2023. (شركة الكهرباء)