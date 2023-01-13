وصول قطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر الخميس، وصول معدات وقطع غيار جديدة إلى محطة كهرباء الخمس من الخارج وذلك بعد تفعيل عقد الاتفاقات وفتح الاعتمادات المستندية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد في مختلف المناطق.

ووصلت المعدات وقطع الغيار الجديدة إلى ميناء طرابلس البحري، ثم جرى نقلها إلى مخازن شركة الكهرباء بمنطقة بئر العالم؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتجديد وضعية محطات الإنتاج بهدف زيادة دعمها الشبكة الكهربائية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

- تواصل العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة الكهرباء تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس، موضحة الدخول بالوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد انتهاء أعمال العمرة.

وصول قطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس، 12 يناير 2023. (شركة الكهرباء)