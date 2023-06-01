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وزيرة العدل تطلع باتيلي على جهود الوزارة لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 06:10 مساء
وزيرة العدل تطلع باتيلي على جهود الوزارة لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات
لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن مع باتيلي بمقر الوزارة في طرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (وزارة العدل)
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أطلعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي خلال لقائهما بمقر الوزارة في طرابلس، اليوم الخميس، على جهود الوزارة الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

وثمنت عبدالرحمن خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبها «جهود البعثة في تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا»، مؤكدة «أن وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى والجهات التابعة والخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار الاختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الانتخابات»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكد باتيلي من جهته على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لدعم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية، مشددا على أهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

التعاون بين وزارة العدل والبعثة الأممية
وأشار باتيلي إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة الأممية ووزارة العدل، موضحا أنه على رأس تلك المجالات تأتي «قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية» وفق الوزارة.

والتقى باتيلي اليوم في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك بعد جولة في شرق ليبيا التقى خلالها كل من المشير خليفة حفتر في بنغازي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، لحشد الدعم للمسار الانتخابي.

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