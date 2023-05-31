باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إنه شجّع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على حثِّ أعضاء لجنة «6+6» على «إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم، وأن يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام».

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة صالح للمبعوث الأممي بمكتبه في مدينة القبة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها المستجدات السياسية.

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باتيلي: اتفقت مع عقيلة على ضرورة اعتماد قوانين انتخابية قابلة للتطبيق

وأوضح باتيلي في سلسلة تغريدات على تويتر أن اللقاء استعرض التطورات السياسية الأخيرة، والتقدم المحرز في أعمال لجنة «6+6» بشأن إعداد القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى اتفاقهما على أهمية إنجاز هذه المهمة في أقرب الآجال، وضرورة اعتماد قوانين قابلة للتطبيق.

وأكد كذلك أنهما توافقا على أن «إجراء انتخابات شاملة وشفافة في ليبيا هو الحل الأنجع الكفيل بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وإرساء أسس متينة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع الليبيين».