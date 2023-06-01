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المنفي يناقش مع باتيلي تطورات عمل لجنة «6+6» بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 05:08 مساء
المنفي يناقش مع باتيلي تطورات عمل لجنة «6+6» بشأن الانتخابات
لقاء المنفي مع باتيلي في طرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، تطورات عمل اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6».

وقدم باتيلي للمنفي خلال لقائهما بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس اليوم الخميس، «إحاطةً عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة حول أولويات المرحلة. كما جرى مناقشة تطورات عمل اللجنة المشتركة (6+6)، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف وشامل للجميع خلال العام 2023» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وزار باتيلي خلال اليومين الماضيين شرق ليبيا، حيث التقى هناك كل من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامة الأخير في القبة، وذلك لمناقشة ملف الانتخابات.

وبدأت لجنة «6+6» اجتماعات في منتجع بوزنيقة بالعاصمة المغربية الرباط منذ أيام لمناقشة القوانين الانتخابية، ويتعين على أعضاء اللجنة حسم الخلافات القائمة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وتوزيع الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي للبرلمان القادم.

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