عقيلة يبحث مع باتيلي دعم لجنة «6+6» ووجود حكومة موحدة لإنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، دعم اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+»6، في إنجاز مهمتها.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة صالح للمبعوث الأممي بمكتبه في مدينة القبة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها المستجدات السياسية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب.

الانتخابات هي الحل في ليبيا

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة، في حين أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود حكومة موحدة تُنجز الاستحقاق الانتخابي.

- «الفرق المشتركة» في مباحثات الدبيبة وباتيلي

- باتيلي: ناقشت مع حفتر توفير بيئة آمنة للانتخابات في 2023

- باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

لقاءات باتيلي

ويجرى المبعوث الأممي عدة لقاءات مع الأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى حل توافقي بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الجاري. وسبق أن اجتمع السبت الماضي مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، ومنها: «الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكّن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في 2023».

والإثنين الماضي، اجتمع باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وتطرقا إلى ملف عمل الفرق التنظيمية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في وقت سابق بهدف تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وأمس الثلاثاء زار باتيلي مدينة الزنتان حيث التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وعدداً من أعيان المنطقة، كما اجتمع بمقر البلدية مع اللواء أسامة الجويلي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، الأربعاء 31 مايو 2023 (المكتب الإعلام لمجلس النواب)