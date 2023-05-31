  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة العملية العسكرية في الغرب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 11:32 مساء
الدبيبة يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة العملية العسكرية في الغرب الليبي
الدبيبة والحداد وعدد من القادة العسكريين يستعرضون مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي، الأربعاء 31 مايو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، لمتابعة مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي، والتي تقول الحكومة إنها موجّهة «لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج».

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فريق أول ركن محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القوات البحرية، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة اللواء نوري شنوك.

- سفير تركيا يطلع المشري على نتائج اجتماعه مع أعيان بالزاوية وأهمية تهدئة الأوضاع
- حكومة الدبيبة تقصف «المهربين» في الزاوية.. والصدى في الانتخابات والنفط
- فرنسا تعرب عن قلقها بشأن الوضع في الزاوية.. وتدعو إلى منع التصعيد

الدبيبة: العمليات ملتزمة بالقواعد المهنية الدقيقة
وأشاد الدبيبة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بـ«التزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف».

ونقل البيان عن رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد تأكيده أن «قوات الجيش الليبي جاهزة دائما لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة».

حكومة الوحدة: العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها
وأوضح البيان أن الاجتماع تضمن عرضًا للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة. كما تطرق لمتابعة «استمرار العمليات الأمنية في المراحل القادمة وفقًا للخطة الموضوعة، مشددين على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة».

وأول أمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حصيلة المرحلة الأولى العمليات الأمنية في «منطقة الساحل الغربي»، والتي أسفرت عن تدمير «7 قوارب معدة للإتجار بالبشر، و6 مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

الدبيبة والحداد وعدد من القادة العسكريين يستعرضون مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي، الأربعاء 31 مايو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة والحداد وعدد من القادة العسكريين يستعرضون مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي، الأربعاء 31 مايو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور ...
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)
تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي

تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
وزارة الاقتصاد تدعو إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين ليبيا وألمانيا
وزارة الاقتصاد تدعو إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين ليبيا ...
السفارة الليبية تبحث عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا
السفارة الليبية تبحث عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا
الدبيبة يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة العملية العسكرية في الغرب الليبي
الدبيبة يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة العملية العسكرية في الغرب ...
طرد خالد المشرى من اجتماع بمدينة الزاوية
طرد خالد المشرى من اجتماع بمدينة الزاوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
المزيد
ماذا تعني أوامر التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق متهمين ليبيين؟
ماذا تعني أوامر التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق ......
صندوق النقد: 82 مليار دولار احتياطي ليبيا الأجنبي بنهاية 2022
صندوق النقد: 82 مليار دولار احتياطي ليبيا الأجنبي بنهاية ......
شاهد في «وسط الخبر»: تسريبات عن اتفاق في بوزنيقة.. هل يرسم نهاية المرحلة؟
شاهد في «وسط الخبر»: تسريبات عن اتفاق في بوزنيقة.. هل يرسم ......
طرد خالد المشرى من اجتماع بمدينة الزاوية
طرد خالد المشرى من اجتماع بمدينة الزاوية...
الدبيبة يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة العملية العسكرية في الغرب الليبي
الدبيبة يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة العملية العسكرية في ......
المزيد