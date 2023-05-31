سفير تركيا يطلع المشري على نتائج اجتماعه مع أعيان بالزاوية وأهمية تهدئة الأوضاع

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على نتائج اجتماعه مع بعض أعيان مدينة الزاوية في مقر السفارة التركية، متحدثًا عن «روح التعاون والود التي سادت الاجتماع»، مشيرًا إلى أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء بين المشري ويلماز، اليوم الأربعاء، بحضور النائب الثاني عمر بوشاح، في مقر المجلس بطرابلس، بحسب بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن اللقاء تناول الطرفان موضوع الانتخابات وما توصلت إليه لجنتا «6+6» التابعتان للمجلسين، والتطوّرات الأخيرة في هذا الملف التي «تشير إلى أن ثمّة اتّفاق بين المجلسين سيؤدي إلى إجراء الانتخابات في الوقت الممكن».

وأظهر المشري موقفًا معارضًا للعملية العسكرية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية في الساحل الغربي ومدينة الزاوية، والتي تقول إنها موجهة ضد مهربي الوقود وتجار المخدرات والخارجين على القانون، لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة يعتبره مسيسًا من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وفي 26 مايو الجاري طالب المشري، المجلس الرئاسي «بسحب صلاحيات الطيران المسيّر وقيادته من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة»، قائلاً إن الدبيبة «يستغل الطيران المسير لإرهاب خصومه السياسيين».

وعقب اجتماع للمجلس الرئاسي والدبيبة أمس الثلاثاء، توجّه المشري بالشكر للمجلس الرئاسي، على «استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام، وإيقاف محاولة توظيفه سياسيًا من قبل رئيس الحكومة».