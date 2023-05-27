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شهود عيان: قصف جديد لمواقع في الزاوية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 04:26 مساء
شهود عيان: قصف جديد لمواقع في الزاوية (فيديو)
سحب الدخان تتصاعد بعد قصف مواقع بمدينة الزاوية، 27 مايو 2023. (الإنترنت)
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قال شهود عيان إن قصفا جديدا استهدف مواقع في مدينة الزاوية اليوم السبت، في وقت تشهد المدينة عملية عسكرية تنفذها حكومة الوحدة الوطنية منذ الخميس الماضي.

وتداول نشطاء وصفحات تواصل ليبيا مقاطع مصورة لقصف بطيران مسير لمواقع بالمدينة، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان تفصيلي عن القصف الذي تكرر عدة مرات خلال الـ48 ساعة الماضية، باستثناء بيان وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية الذي أعلن «تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي، وأشارت الوزارة إلى أن «الطيران الحربي الوطني» ينفذ الضربات، دون أن توضح ما إذا كان الطيران الذي استُخدم في هذا القصف طيرانًا مسيّرًا أم عاديًا.

بدوره، طالب «حراك تصحيح المسار الزاوية»، في تسجيل مصور، كلا من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «بمحاربة الجريمة والأوكار في الزاوية والساحل الغربي، شريطة الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية».

ردود فعل على عملية الزاوية
وفي رد فعل على العملية، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة، المجلس الرئاسي «بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة»، قائلا إن الدبيبة «يستغل الطيران المسير لإرهاب خصومه السياسيين». كما استتكرت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في الزاوية.

- رئاسة «النواب» تدين الاعتداء على سكن علي أبوزريبة في الزاوية (فيديو) 
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- «البعثة الأممية»: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا

وقالت البعثة الأممية، في وقت سابق إن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

لقطة مثبتة من تسجيل مصور لسحب الدخان تتصاعد بعد قصف مواقع بمدينة الزاوية، 27 مايو 2023. (لقطة مثبتة)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لسحب الدخان تتصاعد بعد قصف مواقع بمدينة الزاوية، 27 مايو 2023. (لقطة مثبتة)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لسحب الدخان تتصاعد بعد قصف مواقع بمدينة الزاوية، 27 مايو 2023. (لقطة مثبتة)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لسحب الدخان تتصاعد بعد قصف مواقع بمدينة الزاوية، 27 مايو 2023. (لقطة مثبتة)
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