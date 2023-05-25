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المنفي يبحث مع وفد من المقارحة أوضاع السجناء السياسيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 04:50 مساء
المنفي يبحث مع وفد من المقارحة أوضاع السجناء السياسيين
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة المقارحة، وذلك «لبحث أوضاع السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم تُنفّذ»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكّد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، على الدور الكبير الذي تلعبه كافة القبائل الليبية بشكل عام، وقبيلة المقارحة بشكل خاص، معبراً عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة في سبيل دعم ملف المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي.

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ويأتي اللقاء في إطار مساعي المجلس الرئاسي بقيادة المنفي الرامية لحشد الدعم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يخطط أن يتوجه بتنظيم مؤتمر جامع بمشاركة ممثلين عن القوى والفعاليات الليبية كافة خلال الأشهر القادمة.

لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد المقارحة، الخميس 25 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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