بالصور.. انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية في طرابلس بحضور «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، منذ قليل انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بقاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

وتضم مجموعة العمل الأمنية إلى جانب الأمم المتحدة كلا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي. وفي وقت سابق، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بالاجتماع، واصفا الحدث بـ«المناسبة التاريخية».

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وقال ساباديل: «مناسبة تاريخية، لأول مرة يجتمع فريق العمل الأمني في طرابلس بحضور لجنة (5+5)»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء. وتابع رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: «الأمن عنصر أساسي في العملية السياسية، ويجب أن يؤدي إلى الانتخابات والاستقرار والوحدة، والاتحاد الأوروبي جاهز للدعم».



بيان لجنة «6+6» عقب جولة المغرب

وأمس الثلاثاء، أصدرت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، بيانا أعلنت فيه تحقيق «توافق كامل» بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بالعاصمة طرابلس، 24 مايو 2023. (حكومتنا)

من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بالعاصمة طرابلس، 24 مايو 2023. (حكومتنا)

من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بالعاصمة طرابلس، 24 مايو 2023. (حكومتنا)

من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بالعاصمة طرابلس، 24 مايو 2023. (حكومتنا)

من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بالعاصمة طرابلس، 24 مايو 2023. (حكومتنا)