ساباديل: اجتماع مجموعة العمل الأمنية في طرابلس بحضور «5+5» مناسبة تاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واصفا الحدث بـ«المناسبة التاريخية».

وقال ساباديل: «مناسبة تاريخية، لأول مرة يجتمع فريق العمل الأمني في طرابلس بحضور لجنة (5+5)»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وتابع رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا «الأمن عنصر أساسي في العملية السياسية، ويجب أن يؤدي إلى الانتخابات والاستقرار والوحدة، والاتحاد الأوروبي جاهز للدعم».

أعضاء «5+5» يصلون مقر الاجتماع

ووصل أعضاء لجنة «5+5» إلى فندق «ريكسوس» في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، حيث سيعقد الاجتماع.

- أعضاء «5+5» يصلون فندق «ريكسوس» في طرابلس

- ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يصلون طرابلس

- اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات

- باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين

وتضم مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين إلى جانب الأمم المتحدة كلا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.