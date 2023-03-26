اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف مجمع قاعات فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى من أجل توحيد الجهود لتنظيم الانتخابات، ووضع آليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

تفاصيل الاجتماع الأمني في طرابلس

وترأس الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والقيادة العامة واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وقيادات عسكرية من شرق وغرب ليبيا.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء «لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان».

القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية المشاركة في الاجتماع

وضم وفد القيادة العامة الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، كل من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، ومدير مكتب المشير خليفة حفتر، خيري التميمي، وآمر «اللواء 128 معزز» حسن معتوق الزادمة، وآمر «لواء طارق بن زياد» عمر مراجع، وعضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مراجع العمامي والمهدي الشريف، بالإصافة إلى باسم البوعيشي.

ومثل حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع إلى جانب الطرابلسي، كل من آمر «لواء 444 قتال» محمود حمزة، ورئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، وآمر «اللواء 52 مشاة» التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية محمود حمزة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي، وآمر الكتيبة 301 مشاة عبدالسلام الزوبي، وآمر قوة العمليات المشتركة العميد عمر بوغدادة.

غياب الحداد والناظوري عن اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس

وبحسب الصور التي نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لم يحضر الاجتماع كل من رئيس الركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري رغم أن الأخير حضر على رأس وفد القيادة العامة إلى طرابلس.

استقبال حار لوفد القيادة العامة في طرابلس

وأظهرت الصور التي جرى تداولها، قبيل الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه على هذا المستوى المعلن، استقبالا حارا لوفد القيادات العسكرية والأمنية والميدانية التابعين للقيادة العامة، من طرف نظرائهم في المنطقة الغربية لدى وصولهم إلى العاصمة طرابلس.

وقبيل الاجتماع تناول المشاركون الإفطار معا بفندق ريكسوس في طرابلس على وجبة «البازين» الشهيرة بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي ومرافقية من طاقم البعثة.

باتيلي مع القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية من شرق وغرب ليبيا المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى بطرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (الإنترنت)

القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية من شرق وغرب ليبيا المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى بطرابلس، الأحد 26 مارس 2023. (الإنترنت)

باتيلي والطرابلسي أثناء دخولهم قاعة الاجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، الأحد 26 مارس 2023. (الإنترنت)