أعضاء «5+5» يصلون فندق «ريكسوس» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى فندق «ريكسوس» في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، حيث سيعقد اجتماع أمني موسع.

ونشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع «فيسبوك» صورا لأعضاء اللجنة لدى وصولهم إلى الفندق، بالإضافة إلى قيادات وعناصر أمنية مسؤولين عن تأمين الاجتماع.

اجتماع مجموعة العمل الأمنية

وأمس الثلاثاء، وصل ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» مطار معيتيقة الدولي، للمشاركة مع نظرائهم بالمنطقة الغربية، في اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، التي تجري برعاية الأمم المتحدة.

- ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يصلون طرابلس

- اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات

- باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين

- بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام القوة العسكرية المشتركة

واستقبل ممثلو القيادة العامة، برئاسة الفريق امراجع العمامي، في مطار معيتيقة، أعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية اللواء أحمد أبوشحمة، واللواء مختار النقاصة وعددا من القيادات العسكرية التابعين لرئاسة الأركان العامة في طرابلس.

وتضم مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، إلى جانب الأمم المتحدة كلا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

أفراد من القوة المسؤولة عن تأمين الاجتماع.

أفراد من القوة المسؤولة عن تأمين الاجتماع.

أفراد من القوة المسؤولة عن تأمين الاجتماع.