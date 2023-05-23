ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يصلون طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل ممثلو القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عصر اليوم الثلاثاء، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وذلك استعدادًا للمشاركة مع نظرائهم بالمنطقة الغربية في اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والتي تجري برعاية الأمم المتحدة.

وكان في استقبال ممثلي القيادة العامة برئاسة الفريق امراجع العمامي بمطار معيتيقة أعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية اللواء أحمد أبوشحمة، واللواء مختار النقاصة وعدد من القيادات العسكرية التابعين لرئاسة الأركان العامة في طرابلس.

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وتضم مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين إلى جانب الأمم المتحدة كلًا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

استقبال ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5» لدى وصولهم طرابلس، الثلاثاء 23 مايو 2023. (الإنترنت)

استقبال ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5» لدى وصولهم طرابلس، الثلاثاء 23 مايو 2023. (الإنترنت)

استقبال ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5» لدى وصولهم طرابلس، الثلاثاء 23 مايو 2023. (الإنترنت)