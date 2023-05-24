القائم بأعمال السفارة المصرية يبحث مع باتيلي تطورات اجتماعات «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث القائم بأعمال سفارة مصر في طرابلس، السفير تامر مصطفى، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي تطورات اجتماعات لجنة «6+6» المعنية بالتوصل إلى توافق حول عدد من النقاط الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية؛ بهدف الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد مصطفى دعم مصر جهود البعثة الأممية لدى ليبيا، ودورها في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، حسب بيان الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء.

باتيلي يستعرض جهوده خلال اللقاء

واستعرض باتيلي جهوده في التواصل مع أطياف المجتمع الليبي والشركاء الدوليين، مؤكدًا أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت، ليتسنى لليبيين ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة، في ظل حكومة وبرلمان منتخب.

وأشاد المبعوث الأممي بمجهودات مجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين، مشيرًا إلى أهمية استمرارها في طرح الأفكار والحلول لمساعدة الشعب الليبي لتوحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي وسيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

بيان لجنة «6+6» عقب جولة المغرب

وأمس الثلاثاء، أصدرت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، بيانًا أعلنت فيه تحقيق «توافق كامل» بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

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وعقدت اللجنة عدة لقاءات في العاصمة الليبية طرابلس، قبل انطلاق جولة في المملكة المغربية، «اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية»، مضيفة أنها تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، واسترشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.