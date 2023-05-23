وفد نمساوي يدعم اقتراح فتح المجال الجوي مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وفد نمساوي عن استعداده لدعم اقتراح فتح المجال الجوي بين ليبيا والنمسا.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الليبي في النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية أسامة عبدالهادي، مع وفد نمساوي يترأسه مدير عام مطار فيينا الدولي.

هل اقترب فتح المجال الجوي بين ليبيا والنمسا؟

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانية فتح المجال الجوي، وعودة حركة الطيران بين البلدين، وتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا، وفق منصة «حكومتنا»، التي أشارت إلى ترحيب الجانب النمساوي بهذا المقترح، مبديا استعداده لدعم هذه الخطوة، وتنفيذها بالسرعة الممكنة.

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تأتي هذه المبادرة بعد أن اتفقت وزارة المواصلات، في وقت سابق، مع نظيرتها المالطية على استئناف حركة الطيران بين البلدين، كأولى الاتفاقيات المتعلقة بالمجال الجوي الأوروبي.

السفير الليبي في النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية أسامة عبدالهادي، مع الوفد النمساوي، 23 مايو 2023. (حكومتنا)