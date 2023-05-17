وفد تدقيق من الطيران المدني الإيطالي يزور مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من الطيران المدني الإيطالي يومي الثلاثاء والأربعاء، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، بهدف التدقيق على المطار وتحديد مدى التقيُّد بتطبيق المعايير المُوصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، وفق ما أعلنته مصلحة الطيران المدني، اليوم الأربعاء.

وعقد الوفد الإيطالي على هامش الزيارة اجتماعًا اليوم مع مدير عام المطار ومدير إدارة مطابقة المعايير المكلف ومختصين من الأقسام الفنية بمصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني وبعض المسؤولين عن الجهات المعنية بتأمين وحماية المطار.

الإجراءات التشغيلية بمطار معيتيقة

وقالت مصلحة الطيران المدني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة مطار معيتيقة جرى فيه عرض الوثائق والبرامج والإجراءات التشغيلية بالمطار وتدابير السلامة والأمن المتخذة به.

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وأضافت المصلحة أن الوفد الإيطالي تفقد خلال الزيارة بعض المرافق بمطار معيتيقة من بينها السياج المحيط بالمطار والإجراءات المتبعة للتفتيش في نقاط دخول الأفراد والمركبات للجانب الجوي والمنطقة الجمركية، بالإضافة إلى زيارة صالة المغادرة الجديدة والأجهزة المزودة بها.

تنسيق ليبي - إيطالي لاستئناف الرحلات الجوية

وأوضحت مصلحة المطارات أن زيارة وفد الطيران المدني الإيطالي تأتي ضمن التنسيق الذي جرى بين الحكومتين للمساهمة في استئناف تسيير الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والإيطالية وفي سبيل رفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية للدخول في الأجواء الأوروبية.

اجتماع وفد الطيران المدني الإيطالي مع مسؤولي الطيران الليبيين بمطار معيتيقة، (مصلحة المطارات)

اجتماع وفد الطيران المدني الإيطالي مع مسؤولي الطيران الليبيين بمطار معيتيقة، (مصلحة المطارات)

اجتماع وفد الطيران المدني الإيطالي مع مسؤولي الطيران الليبيين بمطار معيتيقة، (مصلحة المطارات)