  • Alwasat News
Atwasat

«المواصلات» توقع اتفاقًا مع المنظمة الدولية للطيران المدني لتطوير القطاع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 11:14 مساء
«المواصلات» توقع اتفاقًا مع المنظمة الدولية للطيران المدني لتطوير القطاع
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
alwasat radio

وقعت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقية إدارة الخدمات مع المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك على هامش زيارة للوزير محمد سالم الشهوبي رفقة رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي محمد شليبك، إلى مقر المنظمة الدولية.

وقالت مصلحة الطيران المدني، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتفاقية تشكل الإطار القانوني العام للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزام على الدولة الليبية.

وأضافت أن الاتفاقية تعطى الحق لمصلحة الطيران المدني في الحصول على الخدمات الفنية والاستشارية التى تقدمها المنظمة من خلال المكاتب والإدارات التابعة لها بموجب ملحق خاص يحدد التزمات وحقوق الطرفين، لافتة إلى أن هذه الخطوة تمثل حجر الأساس لتحول نوعي في التعامل والاستفادة من إمكانيات المنظمة وحضورها الدولي واسع الانتشار كجهة مختصة حصريًا ومعنية بشؤون الطيران المدني الدولي.

وأشارت مصلحة الطيران المدني إلى الاتفاق خلال الزيارة على أن يتولى المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية بالقاهرة التنسيق المباشر مع مصلحة الطيران المدني للشروع في وضع برنامج العمل وخطة التنفيذ لتطوير قطاع الطيران، والوصول لمستوى الامتثال التام للمعايير والقواعد الدولية.

- «المواصلات»: مناقشة مسودة مشروع سياسات الطيران المدني والنقل الجوي
- وفد المنظمة الدولية للطيران يتفقد مطار مصراتة
- الدبيبة يناقش مع المدير الإقليمي لـ«إيكاو» دعم جهود رفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي

زيارة نوعية لمعالجة متطلبات رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية
وأجرى الشهوبي وشليبك زيارة هي الأولى من نوعها مونتريال بكندا بدعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني، تهدف لتفعيل سبل التعاون بين ليبيا والمنظمة، بغية المساهمة في تطوير قطاع الطيران المدني ومعالجة الجوانب المتعلقة بمتطلبات رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية.

واعتبر الأمين العام خوان كارلوس، خلال استقبال الوفد الليبي، أنَّ سبل تفعيل التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية للطيران المدني، مؤشرًا مهمًا على تغير إيجابي في الموقف الليبي تجاه التعاون والعمل المشترك مع المنظمة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم موقف الطيران المدني في ليبيا، وفقًا للخطط والبرامج المتبعة.

من جانبه، أكد وزير المواصلات أن حكومة الوحدة الوطنية تولي قطاع الطيران المدني أولوية خاصة، بحكم طبيعته وارتبطاته الدولية وأهميته لدعم التنمية والاستقرار، لافتًا إلى أنّ وجودة بالمنظمة يستهدف البحث عن أفضل السبل لمشاركة فاعلة لخبراء المنظمة في دعم قدرات الطيران المدني في ليبيا لمواجهة المتطلبات الأوربية لرفع الحظر الجوي الذي تسبب في معاناة شرائح عديدة من المسافرين القاصدين دول الاتحاد الأوروبي من ليبيا، علاوة على الخسائر الاقتصادية الهائلة للـشركات الطيران الوطنية.

تعاون بين ليبيا المنظمة الدولية للطيران المدني
وفي سياق متصل، عبّر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني، خلال استقبال الوفد الليبي، عن أهمية استعادة ليبيا دورها الطبيعي في مجتمع الطيران المدني الدولي، حيث يشكل الموقع الجغرافي أهمية خاصة لحركة الملاحة الجوية الدولية بين الشرق والغرب والشمال والجنواب، حيث وجه رئيس المجلس التنفيذي خلال الاجتماع بتقديم الرعاية الخاصة لملف التعاون بين ليبيا والمنظمة من أجل تحقيق مطالب الجانب الليبي.

وأكد وزير المواصلات استعداد الوزارة للإيفاء بكافة المتطلبات وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاز الشراكة والتعاون مع المنظمة وتحقيق المستهدفات المرجوة ، كما وجه الدعوة إلى رئيس المجلس لزيارة ليبيا والاطلاع على حقائق الواقع وتعزيز التعاون بين الجانبين.

على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى

بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز

أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تطالب بالملاحقة القضائية في «أخطر الجرائم» المرتكبة في ليبيا منذ 2011
فرنسا تطالب بالملاحقة القضائية في «أخطر الجرائم» المرتكبة في ...
شهود عيان بالمدينة: عودة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في الزاوية
شهود عيان بالمدينة: عودة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في ...
العدد 390: غموض سياسي.. ونزيف للنقد الأجنبي
العدد 390: غموض سياسي.. ونزيف للنقد الأجنبي
دول مجلس الأمن الأطراف في نظام روما: نشجع الجنائية الدولية على مواصلة جهودها في ليبيا
دول مجلس الأمن الأطراف في نظام روما: نشجع الجنائية الدولية على ...
«المواصلات» توقع اتفاقًا مع المنظمة الدولية للطيران المدني لتطوير القطاع
«المواصلات» توقع اتفاقًا مع المنظمة الدولية للطيران المدني لتطوير...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
بدء إخراج العائلات العالقة جراء اشتباكات الزاوية (صور)
بدء إخراج العائلات العالقة جراء اشتباكات الزاوية (صور)...
فتح باب تسجيل الناخبين في بلدية الجفرة
فتح باب تسجيل الناخبين في بلدية الجفرة...
منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات الليبية
منشور للحويج بإلزام شركات التموين والتنظيف باستخدام المنتجات......
«المواصلات» توقع اتفاقًا مع المنظمة الدولية للطيران المدني لتطوير القطاع
«المواصلات» توقع اتفاقًا مع المنظمة الدولية للطيران المدني ......
دول مجلس الأمن الأطراف في نظام روما: نشجع الجنائية الدولية على مواصلة جهودها في ليبيا
دول مجلس الأمن الأطراف في نظام روما: نشجع الجنائية الدولية ......
المزيد