«المواصلات» توقع اتفاقًا مع المنظمة الدولية للطيران المدني لتطوير القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقية إدارة الخدمات مع المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك على هامش زيارة للوزير محمد سالم الشهوبي رفقة رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي محمد شليبك، إلى مقر المنظمة الدولية.

وقالت مصلحة الطيران المدني، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتفاقية تشكل الإطار القانوني العام للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزام على الدولة الليبية.

وأضافت أن الاتفاقية تعطى الحق لمصلحة الطيران المدني في الحصول على الخدمات الفنية والاستشارية التى تقدمها المنظمة من خلال المكاتب والإدارات التابعة لها بموجب ملحق خاص يحدد التزمات وحقوق الطرفين، لافتة إلى أن هذه الخطوة تمثل حجر الأساس لتحول نوعي في التعامل والاستفادة من إمكانيات المنظمة وحضورها الدولي واسع الانتشار كجهة مختصة حصريًا ومعنية بشؤون الطيران المدني الدولي.

وأشارت مصلحة الطيران المدني إلى الاتفاق خلال الزيارة على أن يتولى المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية بالقاهرة التنسيق المباشر مع مصلحة الطيران المدني للشروع في وضع برنامج العمل وخطة التنفيذ لتطوير قطاع الطيران، والوصول لمستوى الامتثال التام للمعايير والقواعد الدولية.

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زيارة نوعية لمعالجة متطلبات رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية

وأجرى الشهوبي وشليبك زيارة هي الأولى من نوعها مونتريال بكندا بدعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني، تهدف لتفعيل سبل التعاون بين ليبيا والمنظمة، بغية المساهمة في تطوير قطاع الطيران المدني ومعالجة الجوانب المتعلقة بمتطلبات رفع الحظر الجوي المفروض على شركات الطيران الوطنية.

واعتبر الأمين العام خوان كارلوس، خلال استقبال الوفد الليبي، أنَّ سبل تفعيل التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية للطيران المدني، مؤشرًا مهمًا على تغير إيجابي في الموقف الليبي تجاه التعاون والعمل المشترك مع المنظمة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم موقف الطيران المدني في ليبيا، وفقًا للخطط والبرامج المتبعة.

من جانبه، أكد وزير المواصلات أن حكومة الوحدة الوطنية تولي قطاع الطيران المدني أولوية خاصة، بحكم طبيعته وارتبطاته الدولية وأهميته لدعم التنمية والاستقرار، لافتًا إلى أنّ وجودة بالمنظمة يستهدف البحث عن أفضل السبل لمشاركة فاعلة لخبراء المنظمة في دعم قدرات الطيران المدني في ليبيا لمواجهة المتطلبات الأوربية لرفع الحظر الجوي الذي تسبب في معاناة شرائح عديدة من المسافرين القاصدين دول الاتحاد الأوروبي من ليبيا، علاوة على الخسائر الاقتصادية الهائلة للـشركات الطيران الوطنية.

تعاون بين ليبيا المنظمة الدولية للطيران المدني

وفي سياق متصل، عبّر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني، خلال استقبال الوفد الليبي، عن أهمية استعادة ليبيا دورها الطبيعي في مجتمع الطيران المدني الدولي، حيث يشكل الموقع الجغرافي أهمية خاصة لحركة الملاحة الجوية الدولية بين الشرق والغرب والشمال والجنواب، حيث وجه رئيس المجلس التنفيذي خلال الاجتماع بتقديم الرعاية الخاصة لملف التعاون بين ليبيا والمنظمة من أجل تحقيق مطالب الجانب الليبي.

وأكد وزير المواصلات استعداد الوزارة للإيفاء بكافة المتطلبات وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاز الشراكة والتعاون مع المنظمة وتحقيق المستهدفات المرجوة ، كما وجه الدعوة إلى رئيس المجلس لزيارة ليبيا والاطلاع على حقائق الواقع وتعزيز التعاون بين الجانبين.

على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)

على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)

على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)

على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات والمنظمة الدولية للطيران المدني، الخميس 11 مايو 2023 (مصلحة الطيران المدني)