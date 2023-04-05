الدبيبة يناقش مع المدير الإقليمي لـ«إيكاو» دعم جهود رفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط «إيكاو» محمد الفالح والوفد المرافق له، دعم جهود رفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي.

واستقبل الدبيبة المدير الإقليمي لـ«إيكاو» ومرافقيه، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل الوزارة لشؤون الطيران الجوي خالد سويسي، ورئيس مصلحة المطارات المكلف.

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تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء «ناقش آلية تطوير مصلحة الطيران المدني وطيران العبور، ودعم الجهود الليبية لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة منظمة الطيران المدني الدولي لليبيا التي استمرت ثلاثة أيام، للوقوف على وضع الطيران المدني تمهيدا لزيارة التدقيق المزمع إجراؤها نهاية السنة الجارية من أجل رفع الحظر المفروض على المطارات والشركات الليبية الناقلة.