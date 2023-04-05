وفد المنظمة الدولية للطيران يتفقد مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد المنظمة الدولية للطيران المدني بالشرق الأوسط «إيكاو» مطار مصراتة الدولي؛ للوقوف على البنى التحتية به والوضع الفني والتشغيلي له.

رافقهم خلال الزيارة، أمس الثلاثاء، رئيس مصلحة المطارات المكلف ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة مطابقة المعايير بمصلحة المطارات ومدير مكتب أمن الطيران المدني ومدير مكتب سلامة ومقاييس المطارات بمصلحة الطيران المدني، كما كان في استقبالهم مدير عام المطار وبعض مديري الإدارات المعنية بالمطار، حسب بيان مصلحة المطارات على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- وفد المنظمة الدولية للطيران يتفقد مطار معيتيقة

تأتي تلك الزيارة بعدما تفقد الوفد مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، حيث تابع الأعمال الإنشائية الجارية هناك لتطوير محطة الركاب.

أحد أفراد الوفد بالسترة الصفراء خلال تفقده مرفق في المطار.