مصلحة الطيران المدني تعرض برنامجها لرفع الحظر الإيطالي على الشركات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت مصلحة الطيران المدني، اليوم الأحد، برنامج عملها الخاص برفع الحظر الجوي المفروض من قبل الحكومة الإيطالية على الشركات الليبية، وكذلك الخطوات المتخذة لتعزيز أمن الطيران المدني، بحسب ما أعلنته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد بمقر المصلحة ضم كلًا من وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد أشليبك، ورئيس مصلحة المطارات محمد فساطوي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، ومقرر لجنة التواصل مع الجانب الإيطالي لإعادة الحركة الجوية بين البلدين، ومدير مكتب مقاييس سلامة للمطارات،

القيود الإيطالية على شركات الطيران الليبية

وقالت مصلحة المطارات إن الاجتماع الذي عُقِد صباح اليوم الأحد، جرى خلاله مناقشة القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية على شركات الطيران الليبية بين البلدين وكيفية وضع آلية لرفع هذه القيود.

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وأشارت المصلحة إلى أنها قدمت على هامش الاجتماع «عرضًا مرئيًا يوضح آلية برنامج العمل المتعلق برفع القيود والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر الجوي وعرض نسبة الإنجاز الذي جرى تحقيقه حتى الآن، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في تنفيذ برنامج تعزيز أمن الطيران المدني»، مشيرة إلى اتفاق الحضور «على المواعيد المحددة بالانتهاء لمجال العمل المطلوب».

زيارة الفريق الفني للطيران المدني الإيطالي إلى ليبيا

وأضافت المصلحة أن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أعرب من جانبه عن امتنانه ودعمه التام للآلية التي جرى إنجازها، متعهدًا بنقل الصورة واضحة إلى سلطة الطيران المدني الإيطالي.

كما أكدت مصلحة الطيران المدني اتفاق الطرفين على زيارة الفريق الفني للطيران المدني الإيطالي إلى ليبيا والاجتماع مع الإدارات المختصة بمصلحة الطيران المدني الليبي في مدة أقصاها شهر بحيث يجري في هذا الاجتماع الاتفاق على وضع حلول مناسبة لإعادة الحركة الجوية بين البلدين.

اجتماع مسؤولي الطيران المدني والسفير الإيطالي لعرض خطة رفع الحظر الإيطالي على شركات الطيران الليبية، الأحد 19 مارس 2023. (مصلحة المطارات)