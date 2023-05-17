بالصور.. أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة.

وأشارت الشركة في بيان إلى «توفير كامل قطع غيارها ومستلزمات العمرة، بتوريدها من شركة (GE) الأميركة المتضمنة قطع غيار ومعدات أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الأولى والثانية».

موعد العمرة الجسيمة على الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة

ومن المقرر العمل على أعمال العمرة الجسيمة على الوحدة الغازية الثانية بالمحطة الأسبوع المقبل بعد توريد كامل قطع غيارها واحتياجاتها، سعيًا من مجلس إدارة الشركة دخول محطة كهرباء الزويتينة بكامل قدرتها الإنتاجية، حسب البيان.

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على صعيد آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال استبدال ما خلفه حريق محطة «سي حسين» بمنطقة الهضبة في العاصمة طرابلس من أضرار بالكابلات والمحولات.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذه الأعمال تأتي بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارتها، استعدادًا لتركيب المحول الجديد الذي وصل، أمس الثلاثاء، من مخازن الشركة بالقره بوللي.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة، 17 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة، 17 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة، 17 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)